Đồng Nai hỗ trợ 41 tỷ đồng giúp 4 tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 3/11, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao quà hỗ trợ các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên 41 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ.

Tại Phú Thọ, ông Vũ Hồng Văn chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà địa phương phải gánh chịu do bão lũ, đồng thời bày tỏ mong muốn Phú Thọ sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

Dịp này, tỉnh Đồng Nai trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão lũ và 2 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trao 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, bày tỏ cảm ơn trước nghĩa cử nghĩa tình của tỉnh Đồng Nai, khẳng định đây là hành động thể hiện sâu sắc tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam.

Làm việc tại Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết, sau gần 1 tháng phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hơn 84 tỷ đồng đóng góp từ các tổ chức, cá nhân để ủng hộ đồng bào 10 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 10.

Trong đó, Đồng Nai trao 7 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai, gồm 1 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, nhân dân Đồng Nai; cho biết hoàn lưu bão số 10 đã gây thiệt hại hơn 2.750 tỷ đồng, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác khắc phục đang được triển khai tích cực.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trao tiền hỗ trợ tỉnh Lào Cai (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Chiều 3/11, đoàn công tác đã đến thăm, trao 11 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ, trong đó 1 tỷ đồng dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh bị ảnh hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tỉnh Đồng Nai; cho biết do hoàn lưu bão số 11, Thái Nguyên chịu thiệt hại ước tính hơn 12 nghìn tỷ đồng, song nhờ sự giúp đỡ của Trung ương và các địa phương, đời sống người dân đang dần ổn định, sản xuất phục hồi.

Tại Tuyên Quang, đoàn công tác tỉnh Đồng Nai đã trao 10 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lũ, 1 tỷ đồng cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng, cùng 55 bộ máy vi tính tặng các trường học trên địa bàn.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trao 10 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Thái Nguyên khắc phục thiệt hại bão, lũ (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn nghĩa tình, sự sẻ chia của tỉnh Đồng Nai, khẳng định nguồn hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp Tuyên Quang sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Tổng cộng, tỉnh Đồng Nai đã trao 41 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, quà tặng hỗ trợ bốn tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và trách nhiệm xã hội sâu sắc giữa các địa phương trong cả nước.