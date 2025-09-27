Cháy bãi giữ xe ở TPHCM

Khoảng 11h ngày 27/9, đám cháy bùng phát tại bãi giữ xe ô tô trên đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông.

Đám cháy bùng phát tại bãi giữ xe ô tô ở phường An Phú Đông (Ảnh: Lam Giang).

Phát hiện vụ việc, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Theo người dân, thời điểm xảy ra cháy có nhiều tiếng nổ lớn, khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.