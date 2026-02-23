Cháy rừng đặc dụng ở biên giới An Giang

Sáng 23/2, UBND xã Giang Thành (tỉnh An Giang) cho biết vừa phối hợp lực lượng chức năng khống chế thành công một đám cháy rừng đặc dụng xảy ra trong Khu bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ tối 22/2.

Theo báo cáo của UBND xã Giang Thành, đám cháy được người dân phát hiện cặp mé đường, sát diện tích tràm nước thuộc khu bảo tồn.

Đám cháy rừng Giang Thành tối 22/2 (Ảnh: Phương Vũ).

Tiếp nhận tin báo, Chủ tịch UBND xã Giang Thành trực tiếp chỉ đạo, huy động gần 140 người tham gia chữa cháy, gồm lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Hà Tiên - Kiên Lương, Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự xã Giang Thành, Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực IV và Ban quản lý khu bảo tồn.

Các phương tiện được huy động gồm 2 xe chuyên dụng chữa cháy, 4 máy bơm phao chữa cháy, 105 cuộn dây chữa cháy cùng nhiều phương tiện hỗ trợ khác. Đến 0h ngày 23/2, đám cháy được khống chế.

Cơ quan chức năng xác nhận, phần rừng bị cháy chủ yếu là đồng cỏ năng, bàng xen lẫn cây tràm nước; rừng đặc dụng.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được làm rõ.