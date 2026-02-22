Phát hiện nhiều cá thể chim quý trong rừng đặc dụng

Ngày 22/2, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết quá trình giám sát động vật hoang dã bằng bẫy ảnh tại các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn đã ghi nhận nhiều loài chim quý.

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, hệ thống bẫy ảnh ghi nhận 24 loài thuộc lớp chim. Trong đó có những loài nổi bật như trĩ sao, gà lôi trắng, diều hoa Miến Điện, khướu má hung, họa mi đất mỏ dài, hoét xanh, gõ kiến xanh cổ đỏ.

Diều hoa Miến Điện lọt vào bẫy ảnh (Ảnh: Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị).

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị, bẫy ảnh ghi nhận 9 loài chim như bách thanh đuôi dài, cành cạch núi, chào mào tai trắng, chích chòe than, chim xanh lớn, họa mi đất mày trắng, nhạn rừng trán trắng, cùng 2 loài được xếp vào nhóm quý hiếm là dù dì phương đông và yểng.

Hoét xanh (Ảnh: Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị).

Từ kết quả bẫy ảnh, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cũng cập nhật, bổ sung 4 loài mới vào danh mục động vật của khu bảo tồn, gồm sáo đất (Zoothera dauma), hoét Xi-bê-ri (Zoothera sibirica), hoét vàng (Zoothera citrina) và đuôi cụt đầu đỏ (Pitta cyanea).

Một cá thể đuôi cụt đầu xám lọt vào bẫy ảnh (Ảnh: Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị).

Theo lãnh đạo Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, kết quả trên không chỉ phản ánh sự phong phú của hệ sinh thái rừng đặc dụng mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác giám sát đa dạng sinh học.