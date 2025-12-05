Hỏa hoạn tại Trường THCS Ngô Gia Tự ở Hà Nội

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trường THCS Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng, TP Hà Nội).

Khoảng 9h45 ngày 5/12, tại phòng làm việc của Ban giám hiệu của Trường THCS Ngô Gia Tự xảy ra hỏa hoạn.

Cột khói trắng bốc cao từ khu vực trường học (Ảnh: Nguyễn Tân).

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Vụ việc rất may không gây thương vong về người, sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt. Vụ cháy xảy ra tại một phòng làm việc bên trong trường. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện, nhưng cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ", lãnh đạo Đảng ủy phường Việt Hưng nói với phóng viên Dân trí.

Chị Nguyễn Tân, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng 9h45 chị phát hiện đám cháy kèm theo khói bùng phát từ dãy nhà trong Trường THCS Ngô Gia Tự. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH sau đó đã tiếp cận hiện trường và dập tắt vụ hỏa hoạn.