Cháy quán lẩu dưới chân cầu Long Biên

Chiều 20/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, TP Hà Nội cho biết, khoảng 12h cùng ngày, tại gian hàng cải tạo (chưa hoạt động) trong một quán lẩu dưới chân cầu Long Biên (phường Bồ Đề) xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường bên trong vụ cháy (Ảnh: Lê Khang).

Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 18 cùng Đội CC&CNCH khu vực số 1 đã cử cán bộ, điều nhiều xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, đám cháy sau đó đã được khống chế, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Đám cháy nhìn từ xa (Ảnh: Lê Khang).

Còn lãnh đạo UBND phường Bồ Đề thông tin, vụ cháy bắt nguồn từ việc thợ sửa chữa chiếc tủ lạnh tại gian hàng của quán lẩu gạch tôm sông. Ngọn lửa sau đó lan nhanh khiến đám cháy bùng phát lớn.

Rất may vụ hỏa hoạn đã được khống chế, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.