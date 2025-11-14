Hai vụ cháy xảy ra trong một buổi sáng ở Hà Nội

Ngày 14/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Kim Liên, TP Hà Nội xác nhận, khoảng 10h cùng ngày, tại một căn hộ ở khu tập thể Trung Tự (phường Kim Liên, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát phun nước chữa cháy căn hộ khu tập thể (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cử cán bộ phối hợp cùng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn, dập lửa.

Theo lãnh đạo phường Kim Liên, sau khoảng 15 phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không có thương vong về người; thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát từ một căn hộ ở tầng 5 dạng chuồng cọp, khói kèm lửa bốc cao khiến nhiều người lo lắng.

Chính quyền địa phương cho biết, vụ cháy xảy ra tại căn hộ tầng 5, dạng chuồng cọp (Ảnh: Lê Thành).

Khoảng 8h ngày 14/11, tại một ngôi nhà dân nằm sâu trong ngõ 13/94/54 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) cũng xảy ra hỏa hoạn.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, một cụ ông ở trong nhà đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy và một xe bồn tiếp nước đến hiện trường.

Cảnh sát điều động 4 xe chữa cháy và một xe bồn tiếp nước đến hiện trường (Ảnh: Văn Phú).

Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà nằm quá sâu trong ngõ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận mà phải dừng ở ngoài ngõ 13 đường Lĩnh Nam. Lực lượng chữa cháy đã huy động nguồn nước từ một cơ sở sản xuất gần đó để nhanh chóng dập lửa, ngăn cháy lan sang các nhà xung quanh.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.