Cháy chung cư ở Nha Trang, 2 người tử vong

Ngày 12/2 (ngày 25 Tết), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết một vụ cháy đã xảy ra tại căn hộ nằm ở tầng 16 của chung cư P.H. (phường Nam Nha Trang).

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết vụ hỏa hoạn đã khiến 2 người chết gồm 1 nam và 1 nữ. Hiện công an chưa công bố nguyên nhân vụ việc.

Cháy căn hộ chung cư ở Nha Trang (Video: Văn Giang).

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, gần 16h cùng ngày, lửa bùng phát từ căn hộ rộng hơn 50m2 tại chung cư này, kèm theo khói đen và mùi khét lan nhanh dọc hành lang, tràn ra ngoài tòa nhà trên đường Tô Hiệu, phường Nam Nha Trang.

Phát hiện hỏa hoạn, cư dân hô hoán, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm bằng thang thoát hiểm. Ban quản trị chung cư đã liên hệ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe thang và 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, một nhóm chiến sĩ tiếp cận tòa nhà, dùng vòi rồng phun nước vào khu vực cháy để khống chế ngọn lửa. Nhóm khác hướng dẫn cư dân tiếp tục thoát nạn qua các lối thoát hiểm. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế.

Gần như toàn bộ tài sản trong căn hộ xảy ra cháy đều hư hỏng nặng (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Chị Thanh Hòa (28 tuổi, trú tại chung cư P.H.) cho biết gần 16h, khi đang dọn nhà, chị ngửi thấy mùi khét nồng nặc; chỉ ít phút sau, khói bắt đầu tràn vào căn hộ qua các khe hở.

"Tôi chạy ra kiểm tra thì thấy căn hộ tầng 16 khói đen bốc lên ngùn ngụt. Ngay lúc đó, tôi hô hoán để mọi cư dân biết và sơ tán nhanh chóng", chị Hòa kể.

Theo lực lượng chức năng, gần như toàn bộ tài sản trong căn hộ bị hư hỏng sau vụ hỏa hoạn.

Chung cư P.H. Nha Trang là dự án nhà ở xã hội có quy mô gồm 3 tòa nhà, mỗi tòa cao 26 tầng nổi và 1 tầng hầm.