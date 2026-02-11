Cháy lớn tại kho phế liệu ở TPHCM, khói bốc cao hàng chục mét

Chiều 11/2 (24 tháng Chạp), một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho chứa phế liệu trên đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh (TPHCM). Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h, đám cháy bất ngờ bùng phát từ bên trong nhà kho. Phát hiện hỏa hoạn, một số người trong kho cùng người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi tấn công, đưa nước vào sâu bên trong nhà kho để khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận.

Xe chữa cháy được điều động đến hiện trường, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để phục vụ công tác chữa cháy.

Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn bốc cao. Từ khoảng cách xa, nhiều người dân vẫn có thể nhìn thấy cột khói ngùn ngụt bao trùm khu vực.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong nhà kho chứa phế liệu, cột khói cao hàng chục mét.

Bên trong kho phế liệu bị lửa thiêu rụi, nhiều vật dụng và phế liệu cháy đen, đổ sập ngổn ngang.

Hiện trường bên trong nhà kho sau vụ cháy, nhiều khu vực bị hư hỏng nặng, ám khói và tro tàn.

Lực lượng cảnh sát PCCC triển khai nhiều mũi chữa cháy, đưa nước vào sâu bên trong nhà kho để khống chế đám cháy.

''Tôi đang ở trong nhà thì thấy mùi khét, chạy ra ngoài thì lửa đã bùng lên rất lớn, khói đen dày đặc. Ai cũng lo cháy lan sang nhà bên cạnh'' ông Nguyễn Văn Hiến (người dân sống gần hiện trường) kể lại.

Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai các phương án dập lửa, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung quanh.