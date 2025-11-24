Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 5 người

Khoảng 1h54 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà dân ở lô 54 đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt.

Cảnh sát dùng xe thang để tiếp cận, đưa 5 nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà cháy xuống đất an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực 31 và khu vực 13, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Thanh Liệt chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, đám cháy bùng phát từ khu vực bếp tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng, bên trong nhà vẫn còn nhiều người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy sau đó đã hướng dẫn những người bị nạn di chuyển lên tầng mái ngôi nhà bằng cầu thang bộ; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, khống chế đám cháy, không để lửa lan sang các ngôi nhà lân cận.

5 người mắc kẹt được cảnh sát giải cứu thành công (ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và đưa 5 người (gồm 2 người lớn và 3 trẻ em) xuống nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

Đến khoảng 2h36 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra.