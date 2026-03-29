Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM

Ngày 29/3, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà một trệt, một lầu trên đường Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh.

Khoảng 7h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát từ khu vực lầu 1 của căn nhà. Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán, đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ nhà đang bán nước giải khát ở tầng trệt nên không phát hiện kịp thời. Khi mọi người chạy lên kiểm tra, lửa đã bùng phát tại khu vực đặt các tấm nệm, nơi gia đình nghỉ ngơi, khói đen bốc lên mù mịt qua cửa sổ.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng được điều động đến hiện trường để khống chế, ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản, vật dụng bên trong căn nhà như tivi, máy lạnh, nệm… bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.