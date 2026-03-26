Cháy cơ sở in ấn ly nhựa ở TPHCM

Khoảng 9h30 ngày 26/3, hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở in ấn ly nhựa, ly giấy trên đường Chung Thị Minh (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM), đối diện Tu viện Vĩnh Nghiêm.

Theo nhân chứng, cạnh nhà in là cửa hàng bán đồ thờ cúng chứa nhiều vật liệu gỗ dễ cháy. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa ban đầu và khẩn trương di dời tài sản. Tuy nhiên, do gặp nhiều vật liệu dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Cảnh sát chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa (Ảnh: Hoàng Văn).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan sang khu vực lân cận.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi tiếp cận, sử dụng vòi phun nước từ các hướng để khống chế đám cháy. Đến hơn 10h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.