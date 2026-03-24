Cháy nhà kho ở TPHCM, cầu lửa bốc lên cuồn cuộn

Đến 19h ngày 24/3, Phòng Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy nhà kho tại phường Chánh Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, lửa bùng lên từ nhà kho trên đường DX-076, phường Chánh Hiệp. Phát hiện hỏa hoạn, một số người tìm cách dập lửa, nhưng bất thành.

Quả cầu lửa cuồn cuộn (Ảnh: CTV).

Vụ hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng, nhiều tiếng nổ cùng những quả cầu lửa cuồn cuộn khiến người dân hoảng sợ. Người dân cách hiện trường hàng chục km cũng nhìn thấy cột khói từ đám cháy.

Nhận tin báo, PC07 huy động cán bộ cùng xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Chánh Hiệp triển khai dập lửa.

Trong kho có nhiều hóa chất, lửa cuồn cuộn và hơi nóng tỏa ra khiến lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Ngọn lửa lớn khiến việc chữa cháy gặp khó khăn (Ảnh: CTV).

Nhiều xe chữa cháy liên tục được điều tới hiện trường. Đến gần 19h, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa.

Nhà chức trách đang tích cực phun nước để dập tắt hoàn toàn vụ cháy, đồng thời kiểm tra hiện trường, xác định thiệt hại.