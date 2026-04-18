Cháy lớn tại nhà xưởng gần cây xăng ở TPHCM

Đến 19h50 ngày 18/4, lực lượng cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) vẫn đang triển khai công tác dập lửa tại nhà xưởng ở phường Tân Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, lửa bùng lên tại nhà xưởng nằm trong con hẻm trên đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp (trước đây là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cháy nhà xưởng tại phường Tân Hiệp (Ảnh: Người dân cung cấp).

Người dân đã tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Đám cháy lan nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ khiến người dân tháo chạy. Người dân sống sát vách hiện trường tìm cách di dời tài sản, phòng chống cháy lan.

Công an phường Tân Hiệp đã điều động xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, lửa đã cháy lan ra cả nhà xưởng.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC nhanh chóng huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Nhà xưởng bốc cháy ngay phía sau cây xăng (Ảnh: A.T.).