Danh tính 2 người tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở TPHCM

Ngày 12/4, Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà trọ làm 2 người tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào 3h cùng ngày, tại căn nhà kết hợp kinh doanh phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp. Căn nhà 5 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, có 6 phòng trọ cho thuê.

Khi xảy ra hỏa hoạn, chủ nhà cùng người dân xung quanh dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập tắt đám cháy, ngăn chặn không cho cháy lan.

Đồng thời, cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ, đưa 12 người ra khỏi đám cháy, trong đó có 5 người được đưa đến bệnh viện.

Vụ hỏa hoạn làm 2 người chết là anh N.N.B. (SN 2000, quê Cà Mau) và chị N.T.L.H. (SN 2002, quê Vĩnh Long). 5 nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu; trong đó có 4 thanh niên (sinh năm 1997, 2001, 2002, 2005) được chuyển về Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị chuyên sâu, một bệnh nhi sinh năm 2025 được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cảnh sát điều tra, thống kê.