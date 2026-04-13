Xác định điểm bùng phát lửa trong vụ hỏa hoạn làm 2 người chết ở TPHCM

Ngày 13/4, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà ở kết hợp kinh doanh phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, làm 2 người chết và 5 người bị thương.

Bước đầu, nhà chức trách xác định căn nhà xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 90m2, do ông H.T.T. (SN 1960) làm chủ. Căn nhà quy mô 5 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, được chia làm 6 phòng trọ cho thuê.

Qua khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định đám cháy phát sinh tại khu vực để xe tại tầng trệt của căn nhà. Theo thống kê, diện tích cháy khoảng 20m2, chủ yếu là khu vực chứa xe máy. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Căn nhà ở kết hợp kinh doanh phòng trọ và bán thuốc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, khoảng 3h ngày 13/3, đám cháy bốc lên tại căn nhà kết hợp kinh doanh phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp. Khi xảy ra hỏa hoạn, chủ nhà cùng người dân xung quanh dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập tắt đám cháy, ngăn chặn không cho cháy lan.

Đồng thời, cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ, đưa 12 người ra khỏi đám cháy, trong đó có 5 người ngạt khói được đưa đến bệnh viện.

Vụ hỏa hoạn làm 2 người chết là anh N.N.B. (SN 2000, quê Cà Mau) và chị N.T.L.H. (SN 2002, quê Vĩnh Long). 5 nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu; trong đó có 4 thanh niên (sinh năm 1997, 2001, 2002, 2005) được chuyển về Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị chuyên sâu, một bệnh nhi sinh năm 2025 được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.