Cháy trong sân nhà dân ở TPHCM, nhiều xe máy bị thiêu rụi

Đến hơn 11h ngày 13/4, Công an phường Trung Mỹ Tây vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại sân một nhà dân trên địa bàn.

Hơn 8h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát từ khu vực sân của một căn nhà trên đường Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây.

Đám cháy bùng phát tại khu vực sân nhà dân ở phường Trung Mỹ Tây làm nhiều xe máy bị thiêu rụi (Ảnh: Cắt từ clip).

Phát hiện sự việc, người dân hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini và kéo ống nước để dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao hơn chục mét.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, xe máy dựng trong sân bốc cháy dữ dội, sau đó ngọn lửa lan sang một số phương tiện khác.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm một số xe máy bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.