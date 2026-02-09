Cháy quán cà phê ca nhạc ở Hà Nội, 15 người được cứu thoát an toàn

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 22h ngày 8/2, cảnh sát nhận được tin báo cháy xảy ra tại một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cà phê ca nhạc số 65, ngõ 185 Trung Thôn, xã Đông Anh, Hà Nội.

Qua xác định ban đầu, ngôi nhà bị cháy cao 5 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 90m2 mỗi tầng; đám cháy xảy ra tại gian phòng tầng 3 với diện tích khoảng 20m2.

Cảnh sát dùng xe thang để đưa người bị nạn thoát xuống đất (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 3 của ngôi nhà, đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát hướng dẫn người dân thoát nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 22h25, lực lượng chức năng đã cứu và hướng dẫn 9 người trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn, đồng thời đưa 6 người khác lên khu vực sân thượng. Sau đó cả 6 người này cũng được đưa xuống đất an toàn.

Nhà chức trách cho hay, đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà lân cận và các tầng phía trên.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.