Cháy lớn tại kho nệm ở Đồng Nai

Đến 9h sáng 8/3, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang dồn lực chữa cháy tại nhà xưởng chứa nệm mút bên sông Đồng Nai, tại phường Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo người dân cạnh hiện trường, khoảng 6h cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên ở khu vực chứa hàng nệm mút.

Ngày chủ nhật không có nhân viên làm việc, khu vực phát cháy không được phát hiện kịp thời, chỉ trong 30 phút, đám cháy lan ra toàn bộ nhà xưởng rộng gần 1.000m2. Nguyên liệu bên trong kho hàng dễ cháy nên lửa bốc lên ngùn ngụt, khói bốc cao hàng trăm mét.

Hiện trường vụ cháy nhà kho chứa nệm mút ở Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Do lửa cháy lớn, toàn bộ mái tôn của nhà kho đổ sập kèm nhiều tiếng nổ lớn. Nhiều hộ gia đình cạnh hiện trường nhanh chóng di dời đồ đạc ra bên ngoài.

Lực lượng chữa cháy huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường tham gia dập lửa. Xe cẩu cũng được huy động để tháo dỡ một số bức tường cho các chiến sĩ tiếp cận phun nước.