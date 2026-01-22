Cháy cửa hàng điện máy ở Đồng Nai, 2 người tử vong

Ngày 22/1, một lãnh đạo UBND phường Long Khánh (Đồng Nai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một cửa hàng điện máy lâu đời, hoạt động hơn 30 năm.

Theo đó, khoảng 5h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại cửa hàng điện máy Biên tại phường Long Khánh, Đồng Nai. Sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực 7 đã huy động 4 xe chuyên dụng cùng 28 cán bộ. Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường thêm 2 xe chữa cháy từ các đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn lân cận đến hỗ trợ dập lửa.

Lực lượng chức năng dập lửa tại cửa hàng điện máy ở phường Long Khánh, Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Tại hiện trường, lực lượng công an phường và người dân đã chủ động phá cửa, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy ban đầu, nhưng không thành.

Đến khoảng 5h30, đám cháy được khống chế và lúc 7h, lửa được dập tắt hoàn toàn. Theo cơ quan chức năng, cửa hàng điện máy bị cháy có cấu trúc 1 trệt, 1 lửng với tổng diện tích sàn khoảng 1.400m2, trong đó 700m2 bị thiêu rụi.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong và nhiều tài sản, vật dụng trong nhà bị cháy rụi, hư hỏng nặng.