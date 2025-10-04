Cháy tại công trình trung tâm cao ốc, nhiều công nhân được sơ tán

Thông tin ban đầu, khoảng 9h50 ngày 4/10, tại công trường xây dựng một dự án trung tâm cao ốc, phức hợp trên đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ xảy ra cháy.

Theo một số nhân chứng, đám cháy bắt nguồn từ tầng 1 của dự án, sau đó khói, lửa bốc lên dữ dội.

Một vụ cháy lớn xảy ra tại dự án trung tâm cao ốc, phức hợp trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng, lập tức có mặt tại hiện trường.

Vụ cháy kéo theo khói đen bốc lên dày đặc. Do nằm ngay mặt tiền trục đường lớn của thành phố Đà Nẵng nên vụ việc đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân qua lại.

Có nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động, mang theo mặt nạ phòng độc để vào dập lửa.

Chiến sĩ mang theo mặt nạ phòng độc để vào hiện trường dập lửa (Ảnh: A Núi).

Bên ngoài, các vòi nước từ xe chữa cháy chuyên dụng liên tục phun vào các ô cửa sổ tại tầng 3, 4 của công trình.

Nhiều công nhân đang thi công trong công trình đã nhanh chóng được sơ tán ra bên ngoài.

Đến 11h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.