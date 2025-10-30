Cháy chung cư ở Hà Tĩnh, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Khoảng 5h30 ngày 30/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 12A chung cư Winhouse Hàm Nghi (đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo các nhân chứng, thời điểm trên, chuông báo cháy vang lên liên hồi, khói bốc ra từ một căn hộ ở tầng 12A. Nhiều người vội vàng hô hoán, gõ cửa từng nhà để báo tin và hướng dẫn nhau thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ.

Lửa kèm khói phát ra từ một căn hộ tại tầng 12A của chung cư (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Chúng tôi nghe chuông báo cháy khi đang ngủ, mở cửa ra thấy mọi người hoảng hốt chạy. Nghe mọi người truyền tai nhau cháy ở tầng 12A nên tôi liền gọi vợ con chạy ngay xuống dưới", một cư dân kể lại.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều 2 xe chữa cháy cùng một xe cứu thương đến hiện trường.

Sau khoảng một giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Người dân tháo chạy xuống tầng trệt (Ảnh: Văn Nguyễn).

Một số cư dân nhận định vụ cháy có thể do chập thiết bị sạc điện thoại dẫn đến phát nổ. Nguyên nhân chính thức đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chung cư Winhouse Hàm Nghi cao 15 tầng, gồm 117 căn hộ, nằm ở vị trí trung tâm phường Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh cũ).