Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích trên sông

Ngày 26/11, theo thông tin từ Đảng ủy xã Trung Thành (tỉnh Thanh Hóa), lực lượng chức năng của xã đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tìm kiếm ông L.V.N. (SN 1984, trú tại bản Chiềng, xã Phú Lệ).

Ông N. hiện là Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành.

Khu vực sông Mã nơi ông N. đi đánh bắt cá rồi mất tích (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, rạng sáng 24/11, ông L.V.N. ra khu vực sông Mã (đoạn chảy qua xã Phú Lệ) để đánh bắt cá. Sau đó, ông N. được phát hiện mất tích.

Người dân nghi ngờ ông N. bị rơi xuống sông Mã và bị nước cuốn trôi. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước sông chảy xiết.

Tính đến trưa 26/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.