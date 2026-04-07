Chánh án Nguyễn Văn Quảng: "Kiên quyết không để xảy ra oan sai"

Phát biểu nhậm chức sau khi được bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao, chiều 7/4, ông Nguyễn Văn Quảng gửi lời cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc hội cùng cử tri cả nước đã tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm giao cho ông trọng trách làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và Chánh án TAND Tối cao.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân”, ông Nguyễn Văn Quảng chia sẻ.

Ông cho biết trong những năm qua, nhất là nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ngành tòa án đã có nhiều đổi mới, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ông Quảng nhấn mạnh các cơ quan tư pháp nói chung và tòa án nói riêng phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất, và hiệu quả hơn nữa, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và lời hứa đã trình bày khi được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Bước vào nhiệm kỳ mới, ông cam kết cùng tập thể đơn vị quyết tâm, quyết liệt trong hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp.

Trọng tâm được ông nhấn mạnh là tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của tòa án trong kiến tạo và phát triển.

Ngành Tòa án cũng sẽ chủ động tổng kết thực tiễn xét xử, phát hiện những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật để kịp thời kiến nghị, sửa đổi, hoàn thiện, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi nhằm khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trọng tâm tiếp theo, ông Quảng nói, là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt, bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Cùng với đó, ông cho biết sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cắt giảm các thủ tục hành chính tư pháp, hướng tới xây dựng tòa án điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Chánh án cam kết sẽ tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa án ba cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính.