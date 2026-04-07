Lễ tuyên thệ của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Chiều 7/4, Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chánh án TAND Tối cao. Theo chương trình nghị sự, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Danh sách đề cử nhân sự cho các chức danh này sẽ được Quốc hội thảo luận trước khi biểu quyết thông qua, và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước sáng 7/4 (Ảnh: Hồng Phong).

Với chức danh Chánh án TAND Tối cao, sau khi Quốc hội bầu, Chánh án khóa mới sẽ tiến hành nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Trước đó, đã có 3 chức danh được bầu và tuyên thệ, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

TAND là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Theo quy định của Luật Tổ chức TAND, TAND Tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Việt Nam.

Chánh án TAND Tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ của Chánh án TAND Tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.