Kỷ luật khai trừ Đảng cựu Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

Quyết định kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt, cựu Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được Ban Bí thư đưa ra tại cuộc họp ngày 12/5, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Cùng bị đề nghị xem xét kỷ luật với ông Vũ Thế Phiệt còn có nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường và ông Lê Văn Hà, nguyên Chủ tịch HDNĐ phường Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình).

Ban Bí thư xác định các cán bộ trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ba nhân sự bị đề nghị kỷ luật đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ban Bí thư, những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Vì thế, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Văn Bường và Lê Văn Hà.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Liên quan đến vụ ACV, hồi đầu tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp phiên thứ 5 để xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại Đảng bộ địa phương Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định một số cá nhân thuộc ACV gồm: Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt; cựu Chủ tịch HĐQT ACV Lại Xuân Thanh; Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV Nguyễn Tiến Việt, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Những cá nhân này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Lại Xuân Thanh và Nguyễn Tiến Việt, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Vũ Thế Phiệt.