Cây xanh bật gốc đè trúng người đi đường

Một nam thanh niên may mắn thoát nạn sau khi bị cây xanh bất ngờ bật gốc đè trúng người và xe máy khi đang lưu thông trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 10/3. Theo thông tin từ lãnh đạo xã Ea Kar cung cấp ngày 11/3, thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy di chuyển trên quốc lộ 26 bất ngờ bị một cây xanh bên đường đổ sập, đè trúng. Cú va chạm khiến cả người và xe ngã ra đường.

Cây xanh bất ngờ ngã đổ đè trúng người đi đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Rất may mắn, nam thanh niên không bị thương tích nghiêm trọng, xe máy bị hư hỏng. Lãnh đạo xã Ea Kar nhận định, nguyên nhân cây xanh bật gốc có thể do gió thổi mạnh kết hợp với hệ thống rễ cây khá nông.

Sau sự cố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xã Ea Kar sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar kiểm tra toàn bộ hiện trạng cây xanh trên địa bàn để phòng ngừa các sự cố tương tự.

Clip ghi lại cảnh cây xanh ngã đổ bất ngờ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm trước sự việc cây xanh đổ bất ngờ gây ảnh hưởng đối với người tham gia giao thông.