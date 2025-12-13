Cây cổ thụ bật gốc đè sập tường nhà dân

Chiều 13/12, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cùng người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cây cổ thụ bật gốc, đổ sập tường nhà dân trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày khi một cây tung cổ thụ cao khoảng 40m nằm trên đường Thi Sách (phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột cũ) bất ngờ bật gốc.

Cây tung cổ thụ bị bật gốc, đè vào nhà dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cây đổ ngang đường, đè vào một căn nhà dân, gây sập tường phòng khách và hư hỏng mái nhà. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố không có người ở trong nhà nên không gây thiệt hại về người.

Trước đó vào tối 12/12, một số người dân đã phát hiện cây tung có dấu hiệu nghiêng đổ và kịp thời cảnh báo đến các hộ dân xung quanh.

Phần mái nhà và tường phòng khách bị sập sau khi bị cây đè (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cây tung này nằm trong vườn và thuộc quyền sở hữu của một hộ dân. Khi nhận thấy nguy cơ, chủ cây đã liên hệ thợ đến cắt tỉa, tuy nhiên cây đã bật gốc trước khi thợ kịp đến.

Chủ cây và chủ nhà bị thiệt hại đang phối hợp để giải quyết hậu quả vụ việc.