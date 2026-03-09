Cây lớn bật gốc , đè dây điện khiến khu phố ở Đà Nẵng tối om

Đến 22h ngày 9/3, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sự cố cây xanh ngã đổ trên đường Phan Châu Trinh (phường Hải Châu).

Trước đó vào tối cùng ngày, một cây xanh lớn trước số nhà 339 Phan Châu Trinh bất ngờ bật gốc, đổ vắt ngang từ vỉa hè bên này sang phía nhà dân đối diện. Nhánh lớn của cây tì lên mái hiên nhà dân và vướng vào hệ thống dây điện.

Một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc (Ảnh: Trọng Nhân).

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra sự cố khu vực đang mưa lớn. Phần gốc cây bị bật nằm sát đoạn đường đang được đào sâu để thi công hệ thống thoát nước.

Theo anh Trọng Nhân (người dân sống gần hiện trường), khi cây đổ đã đè vào trụ điện và phát ra tiếng nổ lớn, ngay sau đó khu vực này bị mất điện.

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, huy động phương tiện cưa cắt các nhánh lớn của thân cây nhằm sớm giải tỏa hiện trường.

Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng cử công nhân đến hiện trường nhằm sớm khôi phục điện cho người dân.