Người dân TPHCM chật vật trong cơn mưa giờ tan tầm

Chiều 4/9, TPHCM xuất hiện mưa dông trên diện rộng, cơn mưa xối xả vào giờ tan tầm khiến người dân đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại phường Linh Xuân, Thủ Đức và một số khu vực lân cận, cơn mưa kéo dài hơn 2 giờ làm một số tuyến đường như: Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, đường số 9,... bị ngập.

Nước ngập lênh láng trên đường Dương Văn Cam (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại đường Dương Văn Cam, nước ngập gần đến ống pô xe, nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ qua điểm ngập. Một số người phải tấp vào vỉa hè, quay đầu xe vì sợ chết máy.

"Trường của con tôi ở gần đây, mỗi khi mưa lớn, tuyến đường này lại ngập. Tôi phải lội nước đón con đi học về", một người dân ở phường Linh Xuân nói.

Người dân chật vật di chuyển qua điểm ngập trên đường số 9, phường Linh Xuân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết, lúc 17h30, theo dõi từ hình ảnh vệ tinh, vùng mây dông phát triển, gây mưa kèm dông, sét trên khu vực xã Long Hải, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hưng Long, Bình Hưng và các phường: Hiệp Bình, Phước Long, Long Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú,...

Trong 3 giờ tiếp theo, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét ở các khu vực trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa phổ biến 6-30mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn dông đề phòng gió lốc, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.