Cây xà cừ cao 20m bật gốc trong trường tiểu học ở TPHCM

Vụ việc xảy ra vào trưa 22/9, tại Trường Tiểu học Thái Hoà A, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM (trước đây là phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Trưa cùng ngày, nhiều nơi ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ xảy ra mưa to kèm gió lớn.

Thời điểm cây xà cừ bị đổ học sinh đã tan học nên không xảy ra thương vong (Ảnh: Phạm Diện)

Thời điểm này, cây xà cừ đường kính gần 100cm, cao khoảng 20m trong sân Trường Tiểu học Thái Hoà A bị bật gốc, đè trúng bức tường rào phía trước trường gây hư hỏng một đoạn.

Theo nam bảo vệ trong trường, thời điểm cây bật gốc, các học sinh đã tan học nên không có học sinh nào gặp nạn.

Một phần tường rào của trường bị cây đè trúng (Ảnh: Phạm Diện).

Theo ghi nhận, cây xà cừ bị bật gốc trong tình trạng xanh tốt và không có dấu hiệu bị chết trước khi xảy ra sự cố. Trong trường hiện còn gần 10 cây xà cừ cỡ lớn cùng nhiều loại cây xanh khác.

Trước đó, vào năm 2020, một cây phượng cỡ lớn trong sân trường Tiểu học Thái Hoà A cũng bị bật gốc, đổ ra sân và may mắn không có học sinh nào bị cây đè trúng.