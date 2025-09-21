Khởi tố vụ án tài xế nhậu say lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCM

Liên quan đến vụ 3 mẹ con bị tài xế lái ô tô tông tử vong tại xã Phước Thành (TPHCM), chiều 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lãnh đạo xã Phước Thành thăm hỏi gia đình nạn nhân (Ảnh: CTV).

Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành, tài xế ô tô trong vụ việc) bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo xã Phước Thành đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 21h ngày 20/9, chị N.T.T.V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TPHCM) lái xe máy biển số 61F1-031.xx chở theo 2 con trai là N.H.L. (6 tuổi) và N.T.T. (2 tuổi), lưu thông trên đường DH 507 theo hướng từ đường ĐT 741 vào xã An Linh của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ.

Khi 3 mẹ con đến điểm giao với đường Lâm Phú, ấp 1, xã Phước Thành, xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-127.xx do anh Nguyễn Đức Thanh Nam cầm lái, lưu thông từ đường Lâm Phú ra DH 507.

Vụ va chạm làm chiếc xe máy và 3 mẹ con chị V. văng vào rừng cao su ven đường.

Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện các nạn nhân nằm la liệt ở hiện trường, hai phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng.

Chiếc ô tô hư hỏng nặng sau tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hậu quả, vụ tai nạn làm chị V. và L. tử vong tại chỗ, T. và tài xế ô tô được đưa đi cấp cứu, nhưng T. cũng không qua khỏi.

Công an TPHCM đã đến hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Phước Thành xác minh, điều tra vụ tai nạn.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân ban đầu do Nam lái ô tô từ đường nhánh ra đường chính, nhưng không nhường đường cho xe máy đang lưu thông trên đường chính. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của Nam là 50mg/100ml. Người này đã nhậu trước đó, đang lái xe về nhà ở ấp 2, xã Phước Thành thì gây tai nạn.