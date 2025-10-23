Cẩu tháp tại dự án chung cư căn hộ cao cấp bị gãy đôi

Chiều 23/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, xác nhận vụ gãy cẩu tháp tại một công trường xây dựng chung cư cao cấp trên địa bàn.

Đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống trên đường Ngô Cao Lãng bất ngờ nghe tiếng động lớn xảy ra tại công trình xây dựng dự án chung cư tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower (địa chỉ tại giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà).

Phần cần vươn ra của cẩu tháp bị gãy đôi (Ảnh: Công Bính).

Tại hiện trường, phần cần vươn ra của tháp cẩu cao hàng chục mét bị gãy ngang, cáp tời bị đứt, nhiều thanh sắt, thép nằm ngổn ngang phía dưới.

Lực lượng Công an phường Sơn Trà cũng đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu, xử lý vụ việc.

Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho biết địa phương đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc, khi có thông tin đầy đủ sẽ cung cấp cho báo chí.