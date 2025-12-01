Cầu đứt đôi sau bão, người dân đi lại khó khăn

Ngày 1/12, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), cho biết đã giao Phòng Kinh tế phối hợp với ban quản lý dự án khẩn trương đề xuất phương án sửa chữa cây cầu Canh Sơn, bị đứt gãy trong bão 13 vừa qua.

Theo Chủ tịch UBND xã Vân Canh, bão số 13 gió mạnh kèm mưa lớn, nước dâng cao khiến cầu Canh Sơn đi từ thôn Canh Tân qua làng Hà Lũy (xã Vân Canh) bị đứt gãy hơn 30m.

Cầu Canh Sơn (xã Vân Canh, Gia Lai) bị sập hơn 30m trong bão số 13 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Xuân).

“Đây là một trong những trục giao thông chính, cầu Canh Sơn bị gãy đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và vận chuyển nông, lâm sản của người dân. Các em học sinh cũng phải đi đường vòng xa hơn 2-3km, rất bất tiện”, ông Việc nói.

Cũng theo ông Việt, trước mắt địa phương đã rào chắn, cảnh báo để người dân không đi đường này. Vừa rồi, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định hỗ trợ kinh phí để sửa cầu trong thời gian tới.

UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa lại cầu Canh Sơn nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân và học sinh (Ảnh: Nguyễn Xuân).

Chủ tịch UBND xã Vân Canh thông tin thêm, đợt bão vừa qua cũng gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng giao thông trên địa bàn, ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Bão số 13 cũng làm thiệt hại 7.000ha rừng trồng; 2 ngôi nhà sập hoàn toàn, 188 nhà bị tốc mái một phần và hoàn toàn.

Thời gian qua, ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, địa phương cũng vận động các nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.