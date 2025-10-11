Yêu cầu rà soát toàn bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sau sự cố xói lở

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình trạng hư hỏng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các đơn vị rà soát toàn bộ dự án; phát hiện và xử lý triệt để các vị trí bị hư hỏng; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Tình trạng xói lở "hàm ếch" tại cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được ghi nhận trong tháng 9 (Ảnh: Phú Việt).

Nhà chức trách giao thông phải kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở, ngập úng tại các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp khắc phục.

Trước đó, trong tháng 9, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xuất hiện nhiều điểm xói lở "hàm ếch" tại taluy âm và trôi cát từ taluy dương xuống lòng đường.

Báo cáo Thủ tướng, Bộ Xây dựng xác nhận có 4 vị trí xói lở mái taluy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Hiện tượng xói lở xảy ra do mưa lớn kéo dài.

Cát từ taluy dương trôi xuống mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Tuấn Duy).

Sau khi ghi nhận hư hỏng, Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) đã kiểm tra hiện trường, khắc phục các điểm hư hỏng. Cục Đường bộ Việt Nam cũng triển khai phân luồng và khắc phục bước đầu.

Bộ Xây dựng cho biết, dự án được nghiệm thu, đưa vào khai thác từ ngày 10/6/2024 và có thời hạn bảo hành 24 tháng. Do đó, các nhà thầu sẽ thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình và có giải pháp sửa chữa, đảm bảo ổn định lâu dài.