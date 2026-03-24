Cao tốc TPHCM - Trung Lương ùn ứ sau 2 vụ va chạm xe

Trưa 24/3, trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua tỉnh Tây Ninh, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Khoảng 10h40 cùng ngày, ô tô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng về miền Tây. Khi đến đoạn thuộc phường Long An (Tây Ninh), phương tiện va chạm với một ô tô 7 chỗ khác chạy cùng chiều.

Cùng thời điểm, một ô tô 7 chỗ khác va chạm với xe tải trên cao tốc, đoạn qua xã Thủ Thừa (Tây Ninh), theo hướng đi miền Tây.

Cả hai vụ tai nạn không gây thương vong về người, song các phương tiện bị hư hỏng. Sau va chạm, các xe liên quan dừng trên làn đường số 1, buộc nhiều phương tiện khác phải di chuyển chậm trên làn đường số 2, gây ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xác minh vụ việc.