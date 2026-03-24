Một tuần tổng kiểm soát, CSGT Tây Ninh xử lý gần 300 trường hợp vi phạm

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sau một tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện trên các tuyến đường bộ trọng điểm, đơn vị đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm chỉ sau một tuần.

Cụ thể, từ ngày 16/3 đến 22/3, các tổ công tác bố trí lực lượng trực 24/24, tập trung kiểm soát chặt xe tải hạng nặng, xe đầu kéo container, xe khách và xe máy.

Một trường hợp vi phạm bị CSGT Tây Ninh xử lý (Ảnh: M.H.).

Ghi nhận trên các tuyến quốc lộ và khu vực cửa ngõ giáp ranh các tỉnh, thành phố, lực lượng chức năng tổ chức 105 ca tuần tra, kiểm tra 1.025 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản 291 trường hợp vi phạm.

Trong số này có 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp chạy quá tốc độ, một trường hợp chở quá tải trọng và 257 trường hợp vi phạm khác.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục đổi mới phương thức tuần tra, kết hợp công khai với hóa trang nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử phạt nguội qua hình ảnh, bảo đảm minh bạch, khách quan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện; không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.