Quốc lộ 50 ở TPHCM sắp xong, phía Tây Ninh vẫn "án binh bất động"

Sáng một ngày giữa tháng 3, ông Phạm Công Minh (60 tuổi, ngụ xã Hưng Long) ra trước hiên nhà, nhìn về tuyến quốc lộ 50 kết nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh đang được mở rộng lên 6 làn xe, hiện trong giai đoạn hoàn thiện.

Ông Minh cũng như người dân địa phương cảm thấy phấn khởi vì mặt tiền căn nhà sắp trở thành tuyến đường chính rộng rãi, khang trang, không còn cảnh ùn tắc, ngập nước như hàng chục năm qua.

Không còn kẹt xe, ngập nước

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Minh cho biết, để có được tuyến quốc lộ 50 như hiện nay, hàng trăm hộ dân ở xã Hưng Long đã đánh đổi nhiều diện tích đất và ủng hộ chủ trương mở rộng đường của thành phố.

Trước đây, diện tích nhà và đất của ông là 84m2. Sau khi giải phóng mặt bằng, gia đình ông chỉ còn 24m2. Khi đó, Nhà nước bồi thường cho gia đình 9 triệu đồng/m2, tương đương hơn 500 triệu đồng. Số tiền này không đủ để xây lại căn nhà mới nên ông phải đi mượn thêm.

Theo ông Minh, diện tích đất còn lại vẫn đủ cho các thành viên trong gia đình sinh sống. Điều đáng mừng là mặt tiền căn nhà trở thành tuyến đường rộng lớn kết nối với Tây Ninh. Dù tuyến đường chưa hoàn thành, xe cộ lưu thông qua khu vực tương đối thuận lợi, không còn xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm như trước đây.

Ông Phạm Công Minh đứng trước căn nhà nhìn ra quốc lộ 50 (Ảnh: An Huy).

Ông Minh cho rằng, khi tuyến đường được mở rộng, đời sống người dân hai bên đường sẽ phát triển theo. Người dân có thể kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Tuyến đường cũng thu hút nhiều phương tiện lưu thông.

“Khoảng 10 năm trước, từ cầu Ông Thìn trở về phía tỉnh Tây Ninh, thành phố bồi thường cho người dân 9 triệu đồng mỗi m2 đất. Từ cầu trở về phía trung tâm, mức bồi thường hơn 11 triệu đồng/m2. Bị giải tỏa nhiều, nhưng khi thấy tuyến đường đẹp như vậy, người dân hài lòng. Tôi đang chờ tuyến đường hoàn thành để xem buôn bán gì đó, không đi làm nữa”, ông Minh chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà Thu Hồng (54 tuổi, ngụ xã Tân Long) cho biết, từ khi tuyến đường được mở rộng, tình trạng kẹt xe hầu như không còn. Tuy nhiên, do đang thi công nên bụi nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Bà mong cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành tuyến đường để người dân ổn định việc kinh doanh, buôn bán. Quán ăn của bà bị ảnh hưởng do bụi, khách cũng ngại ghé.

“Trước đây, vào giờ cao điểm sáng, chiều, tuyến đường thường xuyên kẹt xe do người dân hai tỉnh Tây Ninh - TPHCM qua lại đông. Từ khi mở rộng đến nay, không còn tình trạng này. Người dân chúng tôi mong từng ngày quốc lộ 50 sớm hoàn thành”, bà Hồng nói.

Quốc lộ 50 ở phía TPHCM được mở rộng khang trang lên 6 làn xe (Ảnh: An Huy).

Ông Đàm Xuân Mai (76 tuổi, ngụ gần giao lộ quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành) cho biết, trước đây nhà ông có mặt tiền hướng ra quốc lộ 50. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng xây dựng cầu vượt bắc qua cao tốc, nhà ông nằm bên hông cầu nên không thể kinh doanh, buôn bán.

Dù vậy, khi thấy quốc lộ được mở rộng, ông vẫn rất phấn khởi. Ông hy vọng khi tuyến đường hoàn thành, việc đi lại từ nhà vào trung tâm thành phố sẽ không còn cảnh kẹt xe, ngập nước.

“Dự án mở đường khiến nhà tôi bị giải tỏa hơn 300m2 đất (150m2 đất thổ cư được đền bù 11 triệu đồng/m2 và 150m2 đất vườn được đền bù hơn 800.000 đồng/m2). Số tiền này không đủ để xây lại nhà, nhưng chủ trương của thành phố thì người dân đồng tình ủng hộ”, ông Mai chia sẻ.

Chờ dự án từng ngày

Trái ngược với phía TPHCM, dự án quốc lộ 50 qua địa phận tỉnh Tây Ninh đến nay vẫn “án binh bất động”, dù người dân đã được Nhà nước đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 20 năm trước. Người dân sống dọc tuyến quốc lộ 50 tại địa phương này đang mong chờ từng ngày dự án được triển khai, nhưng chưa biết đến bao giờ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Út (56 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc) cho biết, gia đình bà đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ 50 khoảng 20 năm trước. Thời điểm đó, giá đền bù chưa đến 1 triệu đồng/m2.

“Ngày đó cuộc sống khó khăn, tiền đền bù có bao nhiêu thì dùng để mua gạo ăn hết, không có điều kiện tích lũy. Thỉnh thoảng tôi thấy công nhân dùng thiết bị đo đạc, nhưng chờ mãi không thấy triển khai. Người dân mong dự án sớm được thực hiện để ổn định làm ăn”, bà Út nói.

Quốc lộ 50 nhìn từ phía Tây Ninh qua TPHCM (Ảnh: An Huy).

Theo bà Út, quốc lộ 50 là tuyến huyết mạch nối Tây Ninh với TPHCM, xe cộ rất đông. Do chưa được mở rộng nên vào các ngày cuối tuần thường xảy ra kẹt xe, khi người dân từ TPHCM về quê.

Sống bên tuyến đường, bà cũng chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông chết người do mặt đường nhỏ. Ngoài ra, một số khu dân cư hai bên đường thường xuyên bị ngập nước vào những ngày triều cường và mưa lớn.

Bà Đặng Thị Lạc (68 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc) cho biết, những trận mưa lớn gần đây khiến nhà bà thường xuyên bị nước tràn vào do hệ thống cống thoát nước xuyên qua quốc lộ 50 không kịp thoát. Bà cùng các hộ dân trong khu vực mong cơ quan chức năng sớm khởi công dự án, cải tạo hệ thống cống để chấm dứt tình trạng ngập.

“Mỗi lần ngập, tôi mất nhiều giờ để dọn dẹp vì nước rất bẩn. Nhà này do ông ngoại tôi xây trước năm 1975 nên nền thấp. Muốn nâng nền cũng phải chờ dự án mở rộng quốc lộ hoàn thành để tính toán phù hợp, tránh thấp hơn mặt đường”, bà Lạc nói.

Bà Lạc chia sẻ với phóng viên Dân trí về tình trạng ngập nước tại căn nhà đang ở (Ảnh: An Huy).

Theo bà Lạc, khoảng 20 năm trước khi nhận tiền đền bù, bà và nhiều người nghĩ dự án sẽ được sớm triển khai. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện, dù mặt bằng đã sẵn sàng.

“Tôi mong dự án sớm triển khai để không còn cảnh ngập nhà. Mỗi khi triều cường, mưa lớn, nhà ngập gây mất vệ sinh, tốn công dọn dẹp, ảnh hưởng sinh hoạt. Con cháu cũng ngại về chơi vì ngập”, bà Lạc chia sẻ.