Cao tốc TPHCM đi Nha Trang không còn cây xăng: Bộ Công Thương chỉ đạo nóng

Ngày 9/2, Bộ Công Thương có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị tổ chức các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bộ đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để thường xuyên, liên tục cảnh báo từ xa và thông tin rộng rãi về việc 2 cửa hàng xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ đang tạm dừng bán hàng, giúp các phương tiện chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc.

Đồng thời, phối hợp với tòa án và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh việc giải quyết vụ án tranh chấp dân sự, tạo điều kiện để 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc sớm hoạt động trở lại.

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng đã ban hành công văn gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu có địa bàn phân phối tại TPHCM, Đồng Nai và các địa phương lân cận.

Theo đó, cơ quan chức năng yêu cầu tập trung nguồn lực, bổ sung xăng dầu cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xung quanh tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và chiều ngược lại; tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh.

Cửa hàng xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tạm ngưng kinh doanh (Ảnh: Hoàng Bình).

"Theo đó, trong mọi tình huống, các doanh nghiệp phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục", Bộ Công Thương yêu cầu.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm, chỉ đạo Sở Công Thương và các Sở, ban, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, bảo đảm nguồn cung xăng dầu thông suốt, liên tục, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, Bộ Công Thương nhận được văn bản của Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị hỗ trợ giải pháp cung cấp nhiên liệu cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ngày 4/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có văn bản hướng dẫn.

Theo Nghị định 83/2014 (sửa đổi tại Nghị định 80/2023), thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thuộc Sở Công Thương; thương nhân chỉ được ngừng bán khi được chấp thuận. Bộ Công Thương không có thẩm quyền cấp hoặc gia hạn giấy chứng nhận này.