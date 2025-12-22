Cảnh tan hoang ở bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi

Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) dài khoảng 7km, đây là điểm du lịch nổi tiếng, đẹp bậc nhất ở Quảng Ngãi. Nhiều năm qua, bãi biển Mỹ Khê sạt lở nghiêm trọng. Mỗi năm, biển lấn vào bờ 1-2m khiến bãi biển này đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Người dân địa phương cho biết tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là từ sau bão Kalmaegi (bão số 13) đến nay. Đoạn bờ biển từ khu vực bãi tắm chính đến phía Nam dài khoảng 2km bị sóng đánh tan hoang. Rừng dương liễu chắn sóng và hàng chục cây dừa tạo cảnh quan bị sóng đánh bật gốc.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh (xã Tịnh Khê), trước kia rừng dương liễu chắn sóng cách bờ 20-30m nhưng nay đã biến mất. Hàng chục gốc dương liễu trơ trọi trên bãi cát là minh chứng cho sự khốc liệt của những đợt triều cường.

“Triều cường ngày càng dữ dội, rừng dương liễu 20 năm tuổi bị sóng đánh bật gốc hết rồi. Sóng biển khoét sâu vào bờ, nhiều điểm chỉ còn cách đường giao thông 5-7m nữa thôi. Nếu cứ tiếp tục sạt lở như hiện nay vài năm nữa là cả khu này chẳng còn lại gì", ông Anh nói.

Sạt lở đe dọa một số hàng quán phục vụ du lịch. Người dân phải đổ đá làm kè tạm chắn sóng. Tuy nhiên giải pháp này cũng không hiệu quả, sóng biển vẫn khoét sâu vào bờ cuốn trôi từng tảng đá lớn.

Hàng dừa tạo cảnh quan dọc bãi biển Mỹ Khê bị sóng đánh bật gốc.

Trong ngày 21 và 22/12, triều cường tiếp tục quật đổ hàng chục cây dương liễu, cây dừa tạo cảnh quan tại vị trí trung tâm của bãi biển Mỹ Khê. Đây là khu vực bãi tắm chính, mỗi năm có hàng chục nghìn người dân và du khách đến vui chơi, tắm biển. Điểm sạt lở này chỉ còn cách đường giao thông 6-7m.

Tháng 2, chính quyền địa phương đã dùng 21.000 bao cát làm kè ngăn sạt lở. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, bờ kè tạm này cũng biến mất.

Theo ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tình trạng sạt lở bờ biển diễn biến hết sức phức tạp, tốc độ xâm thực nhanh hơn trước. Sạt lở đe dọa nhiều nhà dân tại thôn An Kỳ và An Vĩnh, gây hư hỏng hạ tầng phục vụ du lịch tại bãi biển Mỹ Khê.

“Chỉ có cách làm kè chắn sóng mới có thể bảo vệ được bãi biển. Chúng tôi đã kiến nghị tỉnh về việc xây kè nhằm bảo vệ các khu dân cư, bảo vệ hạ tầng du lịch tại bãi biển Mỹ Khê để phát triển du lịch”, ông Vương nói.

Vị trí bãi biển Mỹ Khê (Ảnh: Google Maps).