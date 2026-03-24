Cảnh sát phát hiện thuyền viên lái tàu gần 1.400 tấn vi phạm nồng độ cồn

Ngày 24/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Thủy đoàn 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với lái tàu V.M.C. (SN 1986, quê Phú Thọ) do có hành vi vi phạm nồng độ cồn khi đang làm việc trên phương tiện tàu thủy.

Với vi phạm trên, anh C. sẽ bị phạt 4 triệu đồng và bị tước chứng chỉ chuyên môn 2 tháng.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với anh C. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, vào lúc 21h49 ngày 23/3, tại km29 tuyến sông Đuống (địa phận tỉnh Bắc Ninh), Tổ công tác thuộc Thủy đoàn 1 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy, đã phát hiện anh C., là thuyền viên đang làm việc trên phương tiện VP-1989 (trọng tải toàn phần 1.393 tấn).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện anh C. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,056mg/lít khí thở. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt anh V.M.C. theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo, việc sử dụng rượu, bia khi làm việc, điều khiển phương tiện tàu thủy tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông đường thủy, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người và hàng hóa trên phương tiện.