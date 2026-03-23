Lái ô tô vượt đèn đỏ để đưa người nhà đi cấp cứu có bị CSGT xử phạt không?

Ngày 23/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc họ nhận được thông báo phạt nguội từ ứng dụng VNeTraffic về lỗi vượt đèn đỏ, nhưng thực tế khi đó người dân đang trong quá trình đưa người nhà đi cấp cứu.

Cục CSGT cho biết, nếu đúng như phản ánh trên, sự việc này có thể coi là hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết và sẽ không bị CSGT xử phạt nguội.

Cục CSGT phân tích, pháp luật đã quy định về tình thế cấp thiết: là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa (khoản 11 Điều 2, Luật Xử lý vi phạm hành chính).

"Như vậy, trong tình huống đưa người đi cấp cứu mà người điều khiển phương tiện buộc phải vi phạm như vượt đèn đỏ, đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp để rút ngắn thời gian đưa người bệnh tới bệnh viện, thì có thể được xem xét là tình thế cấp thiết.

Hoặc trong trường hợp dừng chờ đèn đỏ, phía sau có xe ưu tiên (xe cấp cứu hoặc cứu hoả), xung quanh chật xe thì tài xế có thể điều khiển phương tiện đi qua vạch dừng rồi đi sát vào lề đường bên phải nhường đường cho xe ưu tiên đi qua, cũng được xem là tình thế cấp thiết", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Cũng theo Cục CSGT, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt đối với việc thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết (khoản 1 Điều 11). Đối với trường hợp nhận được thông báo phạt nguội mà xét thấy việc vi phạm là do thực hiện trong tình thế cấp thiết, người dân cần thực hiện như sau:

Người dân cần mang các giấy tờ liên quan đến bản thân và phương tiện (bản vật lý hoặc điện tử qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic) tới cơ quan CSGT (địa chỉ theo thông báo); Mang các tài liệu chứng minh thực hiện vi phạm trong tình thế cấp thiết (video clip, ảnh, chứng từ).

Nhà chức trách cho hay, sau đó, lực lượng CSGT sẽ tiếp nhận và xác minh, làm rõ vụ việc. Nếu xác định đúng là tình thế cấp thiết thì sẽ không xử phạt với người bị phạt nguội.

"Quá trình gửi thông tin hoặc tiếp xúc với cán bộ CSGT giải quyết, nếu người dân gặp trường hợp gây khó khăn, người dân có thể phản ánh đến số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT (0789388539); hoặc qua ứng dụng VNeTraffic", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.