Nữ tài xế ở Hà Nội vừa lái ô tô vừa dùng cả 2 tay bấm điện thoại

Chiều 23/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 14 vừa lập biên bản xử phạt với chị N.T.L. (SN 1991, trú tại Hà Nội) do có hành vi vừa điều khiển ô tô vừa sử dụng điện thoại.

Theo cảnh sát, vào ngày 21/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một nữ tài xế điều khiển ô tô BKS 30A-439.xx lưu thông trên đường Giải Phóng nhưng dùng cả hai tay để bấm điện thoại di động, mắt tập trung nhìn vào màn hình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 đã vào cuộc xác minh và mời tài xế ô tô lên cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, chị L. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Với vi phạm trên, chị L. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.