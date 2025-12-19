Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa học sinh bị rắn cắn đi cấp cứu

Chiều 18/12, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, đã kịp thời đưa một học sinh bị rắn cắn đi cấp cứu, góp phần cứu sống cháu bé.

Trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến ĐT602, đoạn qua phường Hải Vân, tổ công tác đã phát hiện anh Hồ Thanh Trường, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hòa Sơn, đang bồng cháu Lê Đăng Khôi (học sinh lớp 1/7) trong tình trạng nguy kịch do bị rắn cắn.

Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đi cấp cứu (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng).

Nhận thấy tính cấp bách của tình hình, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng để đưa cháu Khôi đến Bệnh viện Liên Chiểu cấp cứu.

Tuy nhiên, do trường hợp rắn cắn vượt quá khả năng chuyên môn, các bác sĩ tại đây đã hướng dẫn chuyển cháu bé đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Không chút chậm trễ, tổ công tác tiếp tục sử dụng xe đặc chủng, đưa cháu Khôi đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng một cách an toàn và kịp thời. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng này, sức khỏe của cháu Khôi đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Chị Hà Thị Tuyết (SN 1996, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), mẹ cháu Khôi, đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát giao thông vì hành động nghĩa cử cao đẹp này.