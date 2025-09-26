Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa tài xế bị đột quỵ đi cấp cứu

Ngày 26/9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã nhận thư cảm ơn của gia đình tài xế Lữ Ngọc Hoàng K. (52 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) về việc đã kịp thời đưa ông vào bệnh viện cấp cứu khi ông bị đột quỵ trong lúc lái xe tải.

Trước đó, khoảng 16h10 ngày 24/9, ông K. điều khiển xe tải biển kiểm soát 29H-718.40 lưu thông trên quốc lộ 1D hướng về quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Gia Lai.

Nhờ kịp thời được đưa đi viện cấp cứu, tài xế K. may mắn giữ được tính mạng (Ảnh: Trạm CSGT Tuy Phước).

Lúc này, người dân phát hiện lái xe có biểu hiện không bình thường, không làm chủ được tay lái nên báo tin Trạm CSGT Tuy Phước.

Nhận tin báo, Trung tá Tô Hồng Phúc, Phó trưởng Trạm CSGT Tuy Phước, cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến khu vực người dân thông báo. Khi phát hiện xe tải ở khu vực ngã 3 Phú Tài (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng bám theo sau.

Lúc này, xe tải tông vào đuôi ô tô khách phía trước. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, đưa tài xế ra khỏi cabin để kiểm tra.

Theo Trung tá Phúc, thời điểm đó tài xế có biểu hiện mệt mỏi, bị tê cứng chân, đau vùng đầu. Qua kiểm tra sơ bộ và nhận định ban đầu, tài xế có biểu hiện bệnh lý giống triệu chứng của đột quỵ.

Trung tá Tô Hồng Phúc, Phó trưởng Trạm CSGT Tuy Phước, trao tiền hỗ trợ đến gia đình tài xế K. (Ảnh: Trạm CSGT Tuy Phước).

Tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Theo các bác sĩ, nạn nhân bị xuất huyết não, chỉ cần đưa đến viện chậm khoảng 5 phút có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó ngày 19/9, anh Nguyễn Hồ Duy Bình (SN 1993, trú tại phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) chở vợ là Lê Thị Thanh Tâm (SN 1987, bị tiểu đường nhiều năm nay) và con gái Nguyễn Lê Bảo N. (SN 2021, bị câm điếc bẩm sinh, nhão cơ hoành) trên chiếc xe máy cà tàng vào TPHCM chữa bệnh.

Biết hoàn cảnh, cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước đã giúp đỡ bằng cách đón xe khách để gia đình di chuyển vào TPHCM miễn phí. Chiếc xe máy cũng được gửi đi cùng để anh Bình sử dụng đi lại, mưu sinh trong thời gian vợ con chữa bệnh.