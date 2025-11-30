Ô tô bị thiêu rụi trong vụ cháy thẩm mỹ viện ở trung tâm TPHCM

Ngày 30/11, UBND phường Bàn Cờ có báo cáo gửi UBND TPHCM về vụ cháy xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ viện Kathleen Luxury, trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Theo UBND phường Bàn Cờ, lúc 15h43 ngày 29/11, công an phường nhận được tin báo từ người dân về vụ cháy tại cơ sở thẩm mỹ viện ở số 459B Nguyễn Đình Chiểu.

Lực lượng chức năng phun nước vào khu vực hầm giữ xe để dập lửa (Ảnh: Lê Trai).

Nhận tin báo, công an và lực lượng quân sự phường đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM), tổ chức dập lửa.

Đến 15h45, hàng chục cảnh sát chữa cháy cùng bốn phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nhà chức trách xác định, thẩm mỹ viện Kathleen Luxury có kết cấu 6 tầng và một hầm giữ xe. Đám cháy bùng phát từ một ô tô mang biển số 65A-120.xx, đang đậu trong tầng hầm. Vụ cháy khiến phương tiện này bị thiêu rụi.

Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong cơ sở thẩm mỹ viện có 20 người, gồm 5 khách hàng và nhân viên, tất cả kịp thời thoát nạn an toàn.