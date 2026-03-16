Cảnh sát dùng xe thang cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy ở TPHCM

Khoảng 3h30 ngày 16/3, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 1 trệt, 4 tầng trên đường Yersin, phường Bến Thành, TPHCM.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa và giải cứu người dân.

Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy ở phường Bến Thành (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1, tạo ra nhiều khói và khí độc khiến một số người bị mắc kẹt ở các tầng trên. Lúc này, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các mũi trinh sát, tổ chức tìm kiếm và cứu nạn cứu hộ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã tiếp cận và kịp thời đưa 5 người mắc kẹt bên trong căn nhà ra ngoài an toàn, trong đó có 3 trẻ nhỏ được giải cứu bằng xe thang chuyên dụng.

Song song với công tác cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cũng triển khai các lăng chữa cháy để khống chế ngọn lửa. Sau thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm một số tài sản, vật dụng bên trong căn nhà bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.