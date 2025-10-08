Cảnh sát dùng xe chuyên dụng phá tổ ong đốt nhiều người

Ngày 8/10, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã điều động cán bộ, phương tiện phá tổ ong vò vẽ tại xã Mỏ Cày.

Tổ ong vò vẽ nằm trên trụ điện cao thế. Nhiều ngày qua, bầy ong này đã tấn công người đi đường, trong đó có nhiều học sinh. Do tổ ong khá nguy hiểm và ở vị trí khó tiếp cận nên người dân đã báo cho cơ quan chức năng xử lý.

Cảnh sát phá tổ ong trên trụ điện tại xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động xe chuyên dụng cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng một giờ, các cán bộ, chiến sĩ đã phá hủy tổ ong, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ong vò vẽ có độc tố cao, thường bị thu hút bởi mùi mồ hôi hoặc khi thấy con người di chuyển gần tổ. Lúc đó, ong vò vẽ sẽ tấn công con người.

Cơ thể người sau khi bị ong vò vẽ đốt sẽ xuất hiện dị ứng như phù nề, nổi mề đay. Người bị ong vò vẽ đốt nhiều có thể gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong.