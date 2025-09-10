Cảnh sát phá bỏ tổ ong vò vẽ đốt 3 trẻ nhỏ thương vong

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Công an phường An Phú phá tổ ong vò vẽ đốt 3 trẻ nhỏ ở cơ sở mái ấm Thiên Ân, xã An Phú.

Trước đó, khoảng 10h ngày 8/9, Công an phường An Phú nhận được tin báo về việc một số trẻ nhỏ đang chơi trong khuôn viên cơ sở mái ấm Thiên Ân bị ong vò vẽ đốt.

Lực lượng chức năng phá tổ ong vò vẽ đã đốt 3 trẻ nhỏ thương vong (Ảnh: Công an xã An Phú).

Hậu quả khiến cháu K.T. (SN 2020, trú tại xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai) tử vong. Hai cháu A.T. (SN 2021, trú tại xã Kon Braih, Quảng Ngãi) và T.M.Q. (SN 2013, trú TDP6, phường An Phú) đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường An Phú đã sơ tán người tại cơ sở mái ấm Thiên Ân và đốt bỏ tổ ong bằng xăng.

Theo Công an xã An Phú, ong vò vẽ là loại côn trùng có nọc độc mạnh, có thể gây chết người. Người dân khi phát hiện tổ ong vò vẽ cần giữ khoảng cách, không tiếp cận, chọc phá và khẩn trương báo với cơ quan chức năng để xử lý.