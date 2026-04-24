Cảnh sát cứu 7 người trong vụ cháy căn hộ chung cư ở TPHCM

Liên quan đến vụ cháy tại tầng 16 chung cư ở TPHCM mà Dân trí đã thông tin, ngày 24/4, Công an TPHCM cho biết, lực lượng chức năng đã cứu được nhiều người trong lúc chữa cháy.

Một bé trai được cảnh sát giải cứu (Ảnh: Công an TPHCM).

Theo công an TPHCM, lúc 19h20 ngày 23/4, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại một căn hộ tầng 16 chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (trước đây thuộc TP Vũng Tàu).

Ngay khi nhận tin báo, Đội PCCC & CNCH Khu vực 24 (PC07, Công an TPHCM) đã nhanh chóng điều động phương tiện cùng 30 cán bộ đến hiện trường.

Chỉ sau 3 phút, lực lượng đã có mặt, triển khai phương tiện chữa cháy và tiếp cận khu vực cháy; đồng thời triển khai các mũi trinh sát tiếp cận các căn hộ gần đó cứu được 7 người ra ngoài (có nhiều trẻ em), hướng dẫn sơ tán khoảng 300 cư dân xuống đất an toàn.

Đến 19h45 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 19h55.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.